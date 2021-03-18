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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الدخول مجانًا من 19 حتى 21 مارس».. القرية الفرعونية تحتفل بعيد الأم

الخميس 18/مارس/2021 - 07:30 م
القرية الفرعونية
القرية الفرعونية
عبدالناصرمحمد
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قررت القرية الفرعونية بالجيزة السماح بدخول الأمهات مجانا بداية من يوم الجمعة 19 حتى الأحد 21 مارس ضمن جميع البرامج الترفيهية باستثناء البرنامج الشامل، احتفالا منها بعيد الأم.

وقررت القرية تقديم خصم 20% لباقى الأسرة حال الحضور مع الأمهات خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أن البرامج التى تدخل ضمن العرض هي:
رحلة القرية والمتحف 100 ج
رحلة القرية و3 متاحف 130 ج
رحلة القرية و3 متاحف واليخت 200ج

وأوضحت «راندا» الشيخ مدير العلاقات العامة بالقرية، أن من شروط الاستفادة بالعرض هي وجود الأسرة مع الأم بحد أدنى 3 أفراد أو الخصم 50 % على البرامج حال وجود الأم فقط، مشيرة إلى أن العرض للأفراد فقط وليس المجموعات ويُطبق علي الأسرة بحد أقصى فردين مجانًا في الزيارة الواحدة «حال وجود الأم والجدة».

ونصحت القرية زوارها بارتداء الماسك عند الدخول، والالتزام بقوانين المكان والحفاظ علي التباعد الاجتماعي، موضحة أن مواعيد العمل يوميا من ٩ ص حتى ٥ م.

وبدأت فكرة عيد الأم عام 1872 حيث اقترحت المُؤلّفة الأمريكيّة جوليا وورد هوي اعتماد هذا العيد الوطنيّ، بهدف الاحتفال بالأمّهات وإيجاد وسيلة للتّرويح عن النّاس من مآسي الحرب الأهليّة الأمريكيّة التي كانت قد وضعت أوزارها مُنذ سنوات قليلة.
«الدخول مجانًا من 19 حتى 21 مارس».. القرية الفرعونية تحتفل بعيد الأم
«الدخول مجانًا من 19 حتى 21 مارس».. القرية الفرعونية تحتفل بعيد الأم
«الدخول مجانًا من 19 حتى 21 مارس».. القرية الفرعونية تحتفل بعيد الأم
«الدخول مجانًا من 19 حتى 21 مارس».. القرية الفرعونية تحتفل بعيد الأم

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