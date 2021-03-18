للحاق برمضان... زينة تسابق الزمن لتصوير «زى البيت الوقف»

تواصل الفنانة زينة تصوير مشاهدها ضمن احداث مسلسل "زي البيت الوقف" على قدم وساق خاصة وانها بدأت تصويره خلال الايام القليلة الماضية.وأكد مصدر من داخل فريق العمل لـ"الدستور" أنهم انتهوا من تصوير 15 يوما فقط من الأحداث، حيث بدأ صناع المسلسل التصوير في وقت متأخر، مما جعلهم يسابقون الزمن ويكثفون ساعات التصوير من أجل اللحاق بالسباق الرمضاني المقبل، مشيرا إلي أنهم يقومنا بتصوير المشاهد ما بين الشيخ زايد والمعادي.مسلسل زي البيت الوقف، من بطولة زينة وأحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، واسم العمل هو اسم مبدئي وسيتم تغييره.