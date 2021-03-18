لماذا يتفوق «استرازينيكا» على اللقاحات الأخرى لكورونا؟

يتصدر اللقاح البريطاني استرازينيكا المركز الأول على اللقاحات التي وفرتها العديد من دول العالم، في سبيل التصدي لفيروس "كورونا" الذي غزا العالم منذ نهايات العام 2019، ولكل منها نظام عمل للوقاية من الفيروس داخل جسم الإنسان، إلا أن هذا النوع هو ما ترجحه منظمة الصحة العالمية في الوقت الحالي.وأوصت المنظمة في الأمس الاستمرار في التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بلقاح أسترازينيكا حتى إشعار آخر، لأنها ترى أن فوائده لا تزال تتفوق على مخاطره، وذلك رغم توقف الكثير من الدول عن استخدامه أو إعطائه لمواطنيها، مشيرة إلى أنه لا تزال هناك تحقيقات بشأن التقارير الأوروبية التي نشرت عن تعرض بعض المواطنين الذين حصلوا عليه لجلطات.بحسب مواقع بحثية طبية، لقاح استرازينيكا تم تصنيعه في إنجلترا، ويستخدم ناقل فيروسي –فيروس جرى تعديله وراثيًا لمنع قدرته على التكاثر في جسم الإنسان- وتمت إضافة كود أحد بروتينات غلاف فيروس "كوفيد- 19" إلى مادته الوراثية ليقوم بإنتاج البروتين وتحفيز المناعة لخلق أجسام مضادة لهذا البروتين، بالتالي تقوم تلك الأجسام المضادة بمنع أو مقاومة العدوى بفيروس "كوفيد-19"، تصل ثمن الجرعة لـ4 دولارات، وفاعلية الجرعة الأولى 62% والثانية 90%.وفي تصريحات له، أكد الدكتور ضياء الدين كامل، أستاذ الباثولجي من بريطانيا، أن هذا اللقاح له مميزات يتفوق بها على الأنواع الأخرى، فهو نسبيًا بلا أعراض جانبية، ولا يحتاج إلى درجات حرارة منخفضة بالمقارنة ببعض اللقاحات، كما أن سعره بسيط مقارنة باللقاح الأمريكي "فايزر" على سبيل المثال.بحسب بيان لشركة أسترازينيكا، فهي تسعى لإنتاج 3 مليار جرعة من اللقاح خلال العام الحالي، وذلك يتيح إمكانية تلقيح 20% من سكان العالم، كما أن معهد "سيروم" في دولة الهند تعاقد على صناعة اللقاح نفسه لدول العالم النامي، وسيعمل على تصنيع 50-100 مليون جرعة شهريًا، وهي ميزة للقاح "أسترازينيكا" لا توجد لدى أيًا من اللقاحات المعروفة حتى الآن، فمثلا تهدف "فايزر" إلى إنتاج 1.3 مليار جرعة لعام 2021، وتهدف "موديرنا" إلى 500 مليون إلى مليار جرعة في العام نفسه.◄ موقف الاتحاد الأوروبيوفي الوقت الذي تنصح به منظمة الصحة العالمية بهذا اللقاح، فإن موقفًا مضادًا من الاتحاد الأوروبي ظهر على الساحات خلال الأيام الماضية، فما بين التعليق الجزئي للقاح من دخول البلاد وما بين المنع النهائي، وذلك مع بدايات مارس الجاري.علقت الحكومة الهولندية استخدام "أسترازينيكا" مؤقتًا لمدة أسبوعين لمزيد من التحقيق، وكذلك الحال كان في أيرلندا، أيضًا في بلغاريا وذلك إلى أن تنفي وكالة الأدوية الأوروبية جميع الشكوك حول سلامة اللقاح، أيضًا في الدنمارك لحين التحقق من "علامات أعراض جانبية محتملة في شكل جلطات دموية مميتة، وذلك بعد وفاة حالة دنماركية بعد تلقيها هذا اللقاح.قرارت التعليق أيضًا شملت النرويج بعد تلقي بلاغات عن حالات جلطات دموية بعد وقت قصير من تلقي اللقاح بشكل رئيسي لدى كبار السن خاصة أصحاب الأمراض منهم، أيضًا شمل الأمر أيسلندا.أما عن التعليق الجزئي في الدول الأوروبية، فكان في النمسا بعد تشخيص إصابة شخص بالخثار الوريدي المتعدد، ووفاته بعد 10 أيام من التطعيم، ودخول آخر إلى المستشفى بسبب انسداد رئوي، وفقًا لوكالة الأدوية الأوروبية، الجهة المنظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي، كذلك الحال في ليتوانيا، وإستونيا، ولوكسمبورغ، ولاتفيا، أيضًا في إيطاليا بعد وفاة جندي في صقلية بعد تلقيه اللقاح، أيضًا في إسبانيا لكنها فقط علقت استخدامه جزئيًا زيادة في الأمان دون أي بلاغات عن إصابات بسبب اللقاح.