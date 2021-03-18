6 سنوات لنجار لحيازته 41 لفافة هيروين بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، نجارًا بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.ترجع أحداث القضية رقم 32284 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة المنتزه أول عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم المنتزه أول يفيد بالقبض على المتهم وبحوزته كمية من الهيروين بدائرة القسم.وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه أول عن قيام المتهم "خ.ا.ع" 41 سنة، نجار، بالاتجار في المواد المخدرة، فتم إعداد كمين لضبطه، وعقب تواجد المتهم بالطريق العام بدائرة القسم تم إلقاء القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد واحد وأربعين لفافة لمخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وسلاح أبيض "كتر"، وهاتف محمول.وبمواجهة المتهم أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف للاتصال بعملائه، والسلاح لحماية نشاطه الإجرامى.. وتحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين طارق حافظ، ووائل الشربيني، وسكرتارية فايز القطعاني ومصطفى أبويسر.