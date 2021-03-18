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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«العمل الدولية» تشيد بالتزام وتصميم «المنفي» و«الدبيبة» لاستعادة سيادة ليبيا

الخميس 18/مارس/2021 - 06:48 م
«المنفي» و«الدبيبة
«المنفي» و«الدبيبة
عبير سليم
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عقدت مجموعة العمل السياسي التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية في ليبيا، اليوم الخميس، اجتماعا في للنظر في التقدم المحرز حتى الآن بشأن الدفع بتحقيق تسوية سياسية شاملة في البلاد، ومتابعة تنفيذ خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي بهدف إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021.

وفق بيان الرئاسة المشتركة "الجزائر ألمانيا جامعة الدول العربية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا) للمجموعة، أطلع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السائح أعضاء المجموعة على الأنشطة والاستعدادات التي تقوم بها المفوضية لتنظيم وإجراء الانتخابات الوطنية.

وناقش أعضاء المجموعة كذلك مع رئيس المفوضية المساعدة والدعم اللذان يمكن أن يقدمهما المشاركون في عملية برلين للمفوضية بهدف استكمال العملية الانتخابية بنجاح.

وعقب الاجتماع، أعربت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل السياسة عن ثمانية نقاط وهى كالآتي:

• الإشادة مجددا بالتقدم المهم الذي أحرزه حتى الآن الشعب الليبي والجهات المعنية في تنفيذ خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي ودفع العملية السياسية إلى الأمام.

• الترحيب بالتصويت الهام لمجلس النواب لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية التي أدت اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في طبرق وكذا تأدية أعضاء المجلس الرئاسي اليمين أمام المحكمة العليا في طرابلس.

• الترحيب بالانتقال السلمي للسلطة من الحكومة المنتهية ولايتها إلى السلطة التنفيذية الجديدة بقيادة الرئيس محمد المنفي ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.

• الإعراب عن دعمهم المستمر للسلطة التنفيذية الجديدة وجميع المؤسسات ذات الصلة في جهودها لإنجاز استحقاقات المرحلة التمهيدية بنجاح، لاسيما من خلال توحيد جميع المؤسسات الليبية وتعزيز المصالحة الوطنية.

• الإشادة بالتزام القيادة الليبية الجديدة بإجراء الانتخابات بتاريخ 24 ديسمبر 2021 مع الإشارة إلى أهمية تحقيق تقدم سريع نحو تفعيل الإطار القانوني المطلوب لإجراء هذه الانتخابات بما يتماشى مع خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.

• الترحيب بالإيجاز الشامل الذي قدمه رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مؤكدين على الدور الهام للمفوضية في إجراء واستكمال الاستعدادات اللازمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية المقبلة، ودعمهم الكامل لجميع الجهود الرامية إلى إجراء هذه الانتخابات في الموعد المقرر لها وبشكل حر ونزيه وذي مصداقية.

• التأكيد على أن إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وذات مصداقية يتطلب بيئة سياسية وأمنية مواتية حيث تلتزم جميع الجهات المعنية الليبية مقدمًا باحترام نتائج الانتخابات والالتزام بها، وتمكين الناخبين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية في جو من الأمان في جميع أنحاء البلاد دون تهديد أو تدخل.

• الإشادة بالتزام وتصميم القيادة والمؤسسات الليبية الجديدة لاستعادة سيادة ليبيا بالكامل والحفاظ على استقلالها وسلامة أراضيها مشددين في هذا السياق على ضرورة الانسحاب الكامل والفوري وغير المشروط لجميع القوات الأجنبية وإخراج جميع المرتزقة الأجانب من كامل الأراضي الليبية وتسريع الجهود الهادفة إلى إيجاد معالجة شاملة للتهديد الذي تشكله الجماعات والميليشيات المسلحة حفاظًا على نزاهة العملية الانتخابية.
«العمل الدولية» تشيد بالتزام وتصميم «المنفي» و«الدبيبة» لاستعادة سيادة ليبيا
«العمل الدولية» تشيد بالتزام وتصميم «المنفي» و«الدبيبة» لاستعادة سيادة ليبيا

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