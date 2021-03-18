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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المكسيك: حقن 4.531 مليون جرعة من لقاح كورونا

الخميس 18/مارس/2021 - 07:15 م
كورونا في المكسيك
كورونا في المكسيك
وكالات
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بلغ إجمالي عدد جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي تم تطعيم الأشخاص بها في المكسيك حتى اليوم الخميس، أربعة ملايين و530 ألف جرعة، بحسب بيانات وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في البلاد بـ 204آلاف و247 حالة في اليوم الواحد، وعلى أساس هذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر عامين وستة أشهر لتطعيم 75 فى المئة من إجمالي السكان بواقع جرعتين لكل شخص.

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في المكسيك قبل نحو 12 أسبوعا.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك مليونين و180 ألفا، والوفيات 195 ألفا و.908 ومضى عام واحد وأسبوعان على تسجيل أول إصابة بالفيروس في المكسيك.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي مسألة تقديرية تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه كل دولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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