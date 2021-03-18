مفوضية الاتحاد الإفريقي تتسلم خطابات اعتماد مندوب تشاد الدائم

تسلم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، أوراق اعتماد محمد علي حسن، سفير جمهورية تشاد المعين حديثًا لدى إثيوبيا، الممثل الدائم لدى الاتحاد الإفريقي.وأوضح بيان صادر عن الاتحاد الإفريقي، اليوم الخميس، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول جدول أعمال الاتحاد الإفريقي وأهدافه بما في ذلك السلام والأمن، والتكامل الإقليمي، وإصلاحات الاتحاد الإفريقي وموضوع العام 2021 حول "الفن والثقافة والتراث".وأوضح البيان أن الجانبين بحثا قضايا السلام والأمن في القارة، والتهديدات الأمنية في منطقة بحيرة تشاد وفي شرق وغرب إفريقيا، ومؤخرا في الجنوب الإفريقي.كما تم مناقشة التكامل الإقليمي مع التركيز بشكل خاص على منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، والتقدم المحرز وأهمية تفعيلها، كما تمت مناقشة إصلاح الاتحاد الإفريقي، مع التركيز على المساهمة الرئيسية للجنة الممثلين الدائمين في تنفيذ إصلاحات الاتحاد الإفريقي.