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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

السبت.. عرض حكاية «قولي لأحمد» من «حلوة الدنيا سكر» على dmc

الخميس 18/مارس/2021 - 07:22 م
حلوة الدنيا سكر
حلوة الدنيا سكر
حسن أمين
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تبدأ قناة "dmc" يوم السبت عرض خامس حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" الذي تقوم ببطولته هنا الزاهد، وتحمل الحكاية الجديدة اسم "قولي لأحمد" ويشارك فى بطولتها عمر الشناوي، هشام اسماعيل، والفنانة القديرة حنان سليمان، وعزة لبيب، ومحسن صبري، وچيلان علاء، ومروة الأزلي.

وتقدم هنا في حكاية "قولي لأحمد" شخصية "مريم" وهي فتاة محجبة، ونشرت الشركة المنتجة k media البوستر الخاص بالحكاية الجديدة، وظهرت هنا بالحجاب لأول مرة وتتوسط عمرو الشناوي وهشام إسماعيل.

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" تدور أحداثه فى ٤٠ حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك في بطولتهما محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد محمد الشرنوبى، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويقوم بدور البطولة فيها محمود عبد المغنى، وحكاية "المتخصصة" ويشارك في بطولتها أحمد سلطان.

المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، ويكتبه 8 مؤلفين، وإنتاج k media كريم أبوذكري بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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