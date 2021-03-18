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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«قصور الثقافة» تواصل الاحتفال بعيد الأم بالغربية

الخميس 18/مارس/2021 - 07:09 م
الاحتفال بعيد الأم
الاحتفال بعيد الأم بالغربية
ايهاب مصطفى
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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بمحافظة الغربية للاحتفال بعيد الأم، حيث تسابق رواد قصر ثقافة الطفل بطنطا خلال ورشة فنية في تصميم نماذج من الورق، والكرتون، باستخدام الألوان المائية، والزيتية، والفلوماستر، لتقديم هدية بسيطة، تعبر عن حبهم، واعترافهم بالجميل تجاه أمهاتهم.

قدمت فرقة بيت ثقافة كفرالزيات للموسيقى العربية باقة من أفضل أغاني زمن الفن الجميل، وذلك خلال عرض فني تم بثه أونلاين على الصفحة الرسمية لثقافة الغربية، وتضمن العرض على العديد من أغنيات كبار المطربين في مصر والوطن العربي، وجاء في مقدمتها "ست الحبايب" للفنانة فايزة أحمد"، "أمي يا ملاكي لفيروز"، "صباح الخير يا مولاتي لسندريلا الشاشة، الفنانة سعاد حسني".

كما ناقش أهمية دور المرأة في الحياة العامة وذلك خلال لقاء ثقافي تم فيه استعراض أهم الأدوار التي لعبتها المرأة المصرية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا مع التأكيد على أن السنوات القليلة الماضية قد شهدت اهتماما كبيرا بالمرأة المصرية وقضاياها وهو ما نتج عنه الكثير من القرارات والتشريعات التي تحمي حريتها وتضع حقوقها في مقدمة أولويات الدولة المصرية وكان من أهمها تشريعات تحميها من الاعتداء اللفظي والجسدي.
«قصور الثقافة» تواصل الاحتفال بعيد الأم بالغربية
«قصور الثقافة» تواصل الاحتفال بعيد الأم بالغربية
«قصور الثقافة» تواصل الاحتفال بعيد الأم بالغربية
«قصور الثقافة» تواصل الاحتفال بعيد الأم بالغربية
«قصور الثقافة» تواصل الاحتفال بعيد الأم بالغربية
«قصور الثقافة» تواصل الاحتفال بعيد الأم بالغربية

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