«الممثلين» ترد على شريف الدسوقى: ليس عضوًا في النقابة

خرج الفنان شريف الدسوقي مؤخرا يتهم نقابة الممثلين ونقيبها الدكتور أشرف زكي بعدم الاطمئنان على صحته، وهو ما أثار غضبه، ليؤكد في تصريحات صحفية أنه سينال حقه من النقيب بطريقته الخاصة."الدستور" تواصلت مع نقابة الممثلين وأكد إيهاب فهمي، عضو مجلس إدارة النقابة، أنه لا يعلم تفاصيل واقعة الدسوقي، فهو ليس عضوا في النقابة ويعمل بتصاريح العمل لا غير.وأشار إيهاب الي أن النقابة ستقوم ببحث تفاصيل الواقعة بشكل كامل قريبا للبت في تفاصيل هذه الوقائع المتكررة.وأعلن أحد المقربين للفنان شريف دسوقي أنه تم وضعه في إحدى المصحات النفسية مؤخرًا، بعد تعرضه لعدد من الأزمات الصحية والنفسية والأزمات الخاصة بأعماله الفنية.