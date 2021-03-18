رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الاتحاد الأفريقي يدعو لاحتواء تداعيات تغير المناخ والحد من الكوارث الطبيعية

الخميس 18/مارس/2021 - 07:25 م
الاتحاد الأفريقي
الاتحاد الأفريقي
أ ش أ
طباعة
دعت مفوضة الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة في الاتحاد الأفريقي، جوزيفا ساكو، إلى التحرك وبناء تآزر عالمي لاحتواء تداعيات تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية.

وقالت في بيان اليوم الخميس بمناسبة صدور "تقرير الكوارث العالمية 2020": "في وقت قياسي، تم العثور على لقاح لحمايتنا من الإصابة بفيروس كورونا، وقد عزز ذلك ثقتي بأننا قادرون على إيجاد حلول تحمي من آثار تغير المناخ ".

من جانبه، قال محمد مخير، المدير الإقليمي لأفريقيا في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر: "تتأثر العديد من المجتمعات في أفريقيا بالأزمات المتزامنة والمتتالية، مما يترك لها القليل من الوقت للتعافي قبل وصول الصدمة التالية. وهناك الكثير مما يجب القيام به هنا لمساعدة الناس على التكيف مع حقائق أزمة المناخ، وتقليل مخاطرها، وبناء قدرتهم على الصمود".

وتابع: "كل شخص لديه دور يلعبه، لمعالجة انعدام الأمن الغذائي، سندعم 10 ملايين أسرة لبدء مبادرات إنتاج الغذاء بحلول عام 2030".

وأكد أن تأثيرات الاحتباس الحراري تقتل بالفعل الناس وتدمر الأرواح وسبل العيش كل عام، وسوف يزداد الأمر سوءًا دون اتخاذ إجراءات فورية وحازمة.

وأوضح أن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أطلق 4 مبادرات في أفريقيا، بهدف التكيف مع تغير المناخ والتخفيف منه؛ والحد من الفقر؛ وتوفير استجابة فعالة للأزمات والكوارث المحلية.

وقال إن الاتحاد الدولي شرع في اتجاه استراتيجي بهدف القضاء على الجوع بحلول عام 2030 في أفريقيا، والتخفيف من حدة تغيرات المناخ، من خلال إجراءات التكيف مع المناخ وزراعة خمسة مليارات شجرة بحلول نهاية العقد الجاري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من الطبيب الفاقد بصره عقب قرار وزيرة الصحة بتعيينه

إعلان موعد نقل موكب المومياوات الملكية خلال ساعات

كشف السبب وراء ارتفاع الإصابات بين العمال في حريق مصنع العبور

ننشر رابط نتيجة اولى وثانية ثانوي اليوم 2021


الصور

image description

محافظ أسيوط ورئيس الطائفة الإنجيلية يكرمان الأم المثالية والطلاب المتفوقين

image description

«المتولي» عميدًا لكلية الهندسة بدمياط

image description

«اتحضر للأخضر».. انطلاق فعاليات زراعة 1000 شجرة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يكرم مدير جهاز تنمية المشروعات السابق بالمحافظة

image description

جامعة أسيوط: انطلاق فعاليات مؤتمر القدم السكري وأمراض الغدد الصماء والسكر

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة «أولى وتانية ثانوي» للترم الأول 2021

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي الترم الأول 2021 موقع بوابة الثانوية العامة للنتائج

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

إنفوجراف

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

علماء: الكون في بداياته كان شبكة من خيوط الغاز نشأت منها المجرّات

الاتحاد الأفريقي يدعو لاحتواء تداعيات تغير المناخ والحد من الكوارث الطبيعية

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

هيئة بريطانية: لا توجد أدلة على تسبب لقاحات كورونا فى تجلط الدم

أيام زمان

«الأتوبيس توقف فأصبحت ممثلا».. حكاية دخول عماد حمدي الفن

«أردت أن أكون شيطانة وفشلت».. موقف مدهش من طفولة شادية

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «١-٢»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة «3-3»
ماجد حبته
توابع الهستيريا الأمريكية
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (كيف تري المرأة نفسها 2)
المزيد

الثقافة

عصام زكريا يكتب: «طريد الفردوس».. الكوميديا الإلهية على طريقة توفيق الحكيم!

نورا ناجي: سعادتي بجائزة «يحيي حقي» لأنها الأولى في مشواري

تفاصيل الأمسية الشعرية الثانية ضمن ملتقى الأقصر 2 للشعر العربي

ليلة فلكية فى متحف الطفل.. غدًا