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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قصور الثقافة تستكمل ورشة الإعداد والتأهيل لشغل المناصب القيادية

الخميس 18/مارس/2021 - 07:12 م
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العزيز
ايهاب مصطفى
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استكملت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين فعاليات البرنامج التدريبي "الإعداد والتأهيل لشغل المناصب القيادية" بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية لعشرة متدربين من العاملين بديوان عام الهيئة العامة لقصور الثقافة.

حيث أوضح الدكتور محمد عبد العزيز أن الإدارة لم تكن وليده هذا العصر أو ثمار للفكر الحديث، ولكنها عرفت منذ أن عاش الإنسان في جماعات منظمة تطورت بتطور الحضارات الإنسانية على مر العصور، متناولا بالشرح والإيضاح المكونات الأساسية لنظام الإدارة بداية من المدخلات ثم عمليات التحول ووصولًا إلى المخرجات.

كما تناول أهم المناهج الحديثة للإدارة من خلال طرح مفهوم وأنماط القيادة الإدارية ليطرح في نهاية المحاضرة النماذج المختلفة للقيادي المثالي، موضحًا أن القيادي المثالي لا يلتزم بنموذج موحد، وإنما هو عُرضة لأن يغير النموذج القيادي في ضوء المواقف التي يواجها.
قصور الثقافة تستكمل ورشة الإعداد والتأهيل لشغل المناصب القيادية
قصور الثقافة تستكمل ورشة الإعداد والتأهيل لشغل المناصب القيادية
قصور الثقافة تستكمل ورشة الإعداد والتأهيل لشغل المناصب القيادية
قصور الثقافة تستكمل ورشة الإعداد والتأهيل لشغل المناصب القيادية

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