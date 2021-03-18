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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أمسيات شعرية ومناقشات كتب بثقافة الأقصر

الخميس 18/مارس/2021 - 06:45 م
مناقشات كتب بثقافة
مناقشات كتب بثقافة الأقصر
ايهاب مصطفى
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "دور المرأة فى الحفاظ علي العادات والتقاليد والمورثات الشعبية".

وتحدثت فيها أماني عبد المسيح مديرة مدرسة منشاة العماري الإعدادية بنات عن العادات في الزواج والأفراح وبعض العادات غير المستحبة وعادات وتقاليد للمولود مثل العقيقة والذبائح وتغيير في بعض العادات نظر للظروف الإقتصادية والتكاليف الباهظة والتي تعتبر إشكالية حقيقة في الأسر والتغاضي عن بعض التكاليف في أمور الزواج والأفراح.

كما نظم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "دور المدرسة في تأهيل ذو الإحتياجات الخاصة" وأوضحت كريمة التهامي أهمية المدرسة في حياة الأطفال ذوي الإعاقة والدور الإجتماعي للمدرسة والدور الأكاديمي وهى مجتمع صغير ونموذج.

إلى جانب إقامة نادي الأدب أمسية شعرية بحضور الشاعر كريم الشاوري رئيس النادي ونخبة متميزة من الأدباء والشعراء منهم الشاعر علي حسان رئيس نادي الأدب المركزي وشارك بقصيدة "توقف"، وشاعر العامية جرجس نصري وقصيدة "أمي"، سيد صدقي صاحب ديوان "في حضرة المعشوق"، وبكري عبد الحميد وقصيدة "ريحة الدم"، ويحيى محمد علي صاحب ديوان" قلبي مرمي على الرصيف"، ومحمد جاد المولى رئيس إتحاد كتاب مصر وصاحب ديوان "مواسم ما بعد العشق"، وتخلل الأمسية فواصل إنشاد للمنشد يحيى بحر، والموهبة الشابة في الغناء مارسيل روماني، وفاصل قصصي للقاص حشمت يوسف وقصة"ضريح الشيخ عيد فانوس".

كما أعدت مكتبة الدير الثقافية محاضرة بعنوان "التوعية لسلوك الطفل" وتناولت شيماء عبد الحميد طريقة توعية الطفل للسلوك عن طريق غير مباشر وتنمية المهارات عند الطفل، بجانب ذلك عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "ألزم قدميها (فضل الام )".

أوضح فيها عربى أحمد محمد أن بر الوالدين حق عظيم وواجب مقدس ودعوة جميع الشرائع السماوية لطاعة الوالدين وطاعة الوالدين من طاعة الله وكل الأنبياء والمرسلين كانوا بارين لأبائهم وخص الله الأم بالأولوية فى الطاعة والرعاية لما تراه من تعب ومشقة فى الحمل والوضع والرضاعة وتربية الأبناء.

ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان "دور الأم فى الأسرة" وأوضح على حسان أن الأم دعامة الأسرة وهى أول من يغرس القيم والأخلاق فى الأبناء ودور الأم فى الأسرة بين التنظير والواقع، بالإضافة إلى ذلك أقامت المكتبة ورشة رسم بالقلم الرصاص للطالبة زينب خالد وحسنية محمد علي.

قدمت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى محاضرة بعنوان "ذكرى تحرير طابا" وتحدث أحمد محمد مدنى عن طابا جزء من شبة جزيرة سيناء الحبيبة وتحرير طابا وطريقة hستردادها والآثار الإقتصادية والإجتماعية والسياسية على الدولة المصرية.

كما أقام قصر ثقافة حسن فتحي ورشة فنية للرسم بعنوان "كارت معايدة" تنفيذ أخصائي الفنون التشكيلية بالقصر، بينما أعد قصر ثقافة الطفل لليوم الثانى بجمعية اللؤلؤ المكنون للتنمية بالأقصر ورشة فنون تشكيليةعن "عيد الأم" تنفيذ مسؤلى الفنون التشكيلية بالقصر.

وفي الأخير نفذ قصر ثقافة حوض الرمال أمسية شعرية للشاعرة هدى غنيم وألقت قصيدة بعنوان"الحب واللقاء"، بجانب ذلك نظم قصر ثقافة أرمنت أمسية شعرية للشاعر سيد صدقى وألقى قصيدة "رحيل".
أمسيات شعرية ومناقشات كتب بثقافة الأقصر
أمسيات شعرية ومناقشات كتب بثقافة الأقصر
أمسيات شعرية ومناقشات كتب بثقافة الأقصر
أمسيات شعرية ومناقشات كتب بثقافة الأقصر

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