المغرب: ضبط شبكة لقرصنة المكالمات الهاتفية الدولية

تمكنت سلطات الأمن المغربية المكلفة بمكافحة الجرائم المعلوماتية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، من ضبط خمسة أشخاص، لتورطهم في إدارة شبكة إجرامية لقرصنة المكالمات الهاتفية الدولية وتحويلها.وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني المغربي، بأن إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية بمدينة الدار البيضاء قد تلقت شكوى تقدم بها الممثل القانوني لإحدى شركات خدمات الانترنيت والهاتف المحمول، قامت على إثرها بالتحريات الميدانية والتقنية التي مكنت من رصد قيام المتورطين بتنظيم عمليات استقبال المكالمات الدولية وتحويلها إلى مكالمات وطنية باستعمال تقنيات رقمية متطورة، وقامت سلطات الأمن بتنفيذ عملية أمنية متزامنة وضبط المتورطين بشقتين بمدينة الدار البيضاء.وأضاف البيان أن عمليات التفتيش والضبط، أسفرت عن ضبط مجموعة من مستقبلات المكالمات "SIM BOX" موصولة بأجهزة رقمية لتحويلها وقرصنتها، فضلا عن مجموعة من مستقبلات الإنترنت "Routeurs" والهواتف المحمولة وبطاقات الهاتف المحمول الخاصة بشركات مغربية وأجنبية.وتم التحفظ على المتورطين تحت الحراسة انتظارا للتحقيقات ومزيدا من التحريات التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة، ولضبط عناصر أخرى تنتمى لهذة الشبكة داخليا وخارجيا.