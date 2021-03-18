رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير: تراجع حاد في جهود تشخيص وعلاج السل

الخميس 18/مارس/2021 - 07:40 م
جهود تشخيص وعلاج
جهود تشخيص وعلاج السل
وكالات
طباعة
حذرت منظمة الشراكة من أجل وقف السل، اليوم الخميس، من آثار "أسوأ من المتوقع" لجائحة فيروس كورونا على جهود مكافحة مرض السل.

وذكرت المنظمة التي تضم أكثر من 1500 من المنظمات الشريكة، أن عمليات الإغلاق المتكررة "حالت دون إمكانية الحصول على التشخيص والعلاج الخاص بالسل،" في حين أن التركيز على علاج مرضى وباء كورونا في المستشفيات ومن قبل الحكومات "قد أعاق على نحو حاد الاستجابة لمرض السل في الدول ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة".

وكانت النتيجة "تراجعا حادا" في عمليات التشخيص والعلاج، خاصة في تسع دول يشكل فيها السل عبئا كبيرا مثل الهند وإندونيسيا.

وقال وزير الصحة الهندي، هارش فاردان، وهو أيضا رئيس مجلس "الشراكة من أجل وقف السل" إن "الدرن لم يتحرك في أي اتجاه منذ تفشي وباء كوفيد19-".

وبحسب الشراكة، يموت سنويا حوالي مليون وخمسمائة ألف شخص في أنحاء العالم متأثرين بمرض السل، من بين عشرة ملايين مصاب.

والوفيات جراء السل في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط "أعلى بكثير من تلك التي يسببها مرض كوفيد19-" الذي يسببه فيروس كورونا.

ووصل عدد الإصابات بكوفيد19- في أنحاء العالم إلى 121 مليون حالة، وتوفى 21 مليون شخص جراء الإصابة بالمرض، كثير منهم في دول ذات دخل مرتفع.

موضوعات متعلقة

حقيقة بدء موجة جديدة لكورونا في الصعيد.. أطباء يوضحون

رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي الترم الأول 2021 موقع بوابة الثانوية العامة للنتائج

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

بوابة الأزهر| استعلم عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2021 الفصل الدراسي الأول


الصور

image description

محافظ أسيوط ورئيس الطائفة الإنجيلية يكرمان الأم المثالية والطلاب المتفوقين

image description

«المتولي» عميدًا لكلية الهندسة بدمياط

image description

«اتحضر للأخضر».. انطلاق فعاليات زراعة 1000 شجرة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يكرم مدير جهاز تنمية المشروعات السابق بالمحافظة

image description

جامعة أسيوط: انطلاق فعاليات مؤتمر القدم السكري وأمراض الغدد الصماء والسكر

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة «أولى وتانية ثانوي» للترم الأول 2021

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي الترم الأول 2021 موقع بوابة الثانوية العامة للنتائج

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

إنفوجراف

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

علماء: الكون في بداياته كان شبكة من خيوط الغاز نشأت منها المجرّات

الاتحاد الأفريقي يدعو لاحتواء تداعيات تغير المناخ والحد من الكوارث الطبيعية

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

هيئة بريطانية: لا توجد أدلة على تسبب لقاحات كورونا فى تجلط الدم

أيام زمان

«الأتوبيس توقف فأصبحت ممثلا».. حكاية دخول عماد حمدي الفن

«أردت أن أكون شيطانة وفشلت».. موقف مدهش من طفولة شادية

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «١-٢»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة «3-3»
ماجد حبته
توابع الهستيريا الأمريكية
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (كيف تري المرأة نفسها 2)
المزيد

الثقافة

عصام زكريا يكتب: «طريد الفردوس».. الكوميديا الإلهية على طريقة توفيق الحكيم!

نورا ناجي: سعادتي بجائزة «يحيي حقي» لأنها الأولى في مشواري

تفاصيل الأمسية الشعرية الثانية ضمن ملتقى الأقصر 2 للشعر العربي

ليلة فلكية فى متحف الطفل.. غدًا