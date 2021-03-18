ختام ملتقى المرأة الحدودية بأسوان

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فاعليات الملتقى التاسع لثقافة المرأة بعنوان "ثقافة وفنون المرأة الحدودية"، والذى تنظمه الإدارة المركزية للدراسات والبحوث "ضمن مشروع أهل مصر".تضمنت الفعاليات افتتاح معرض نتاج الورش "ورشة التطريز الوبرى، شنط بالكروشية، الخيامية، إعادة تدوير المخلفات، تطريز بالستان، كورشية بالخرز"، تلاها كلمة مدير عام الفرع ومدير ثقافة المراة، أعقبها إلقاء شعر لكل من منى خالد وقصيدة بعنوان "أنتى أخترتى"، أسامة رمضان قصيدة بعنوان "أمى"، ثم التكريم وتوزيع الشهادة على المشاركين بالملتقى.الجدير بالذكر أن الملتقي شهد مجموعة من الورش الثقافية والفنية والأدبية واللقاءات التفاعلية للتوعية بقضايا المرأة وصحتها بـ قصري ثقافة "العقاد وتوشكى"، إلى جانب ورشة عمل عن كيفية تعلم آليات واستراتيجيات الحكى والتأثير فى الجمهور لتأهيل الفتيات للمساهمة فى نشر الوعى الثقافى فى مجتمعاتهن.