الأردن: 61 ألف شخص تلقوا الجرعة الثانية من لقاح كورونا

أعلنت خلية الأزمة في المركز الوطني الأردني للأمن وإدارة الأزمات أن إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ 189921 شخصا، في حين بلغ إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من اللقاح 61100 شخص، وفق الإحصائيات الخاصة بلقاح فيروس كورونا حتى الآن.ونقلت وكالة الأنباء الأردنية- عن خلية الأزمة- قولها إن عدد المسجلين على منصة تلقي لقاح فيروس كورونا بلغ قرابة 600 ألف شخص، موضحا أنه سيتم وضع برنامج يعلن عنه خلال الأسبوع المقبل للأشخاص الذين تخلفوا عن مواعيدهم سابقا، سواء أكانت جرعة أولى أو ثانية، وحسب نوع الشخص المطعوم.