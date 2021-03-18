المستشار النمساوي يتوقع رفع ألمانيا الرقابة الحدودية مع تيرول قريبًا

توقع المستشار النمساوي، سباستيان كورتس، أن تنهي ألمانيا إجراءات الرقابة الحدودية الثابتة مع ولاية تيرول النمساوية خلال الأسبوعين المقبلين.وفي أعقاب محادثات مع وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، قال كورتس، في برلين اليوم الخميس، إن الوزير ألمح إلى أنه يعتزم رفع إجراءات الرقابة تدريجيا، وبأسرع ما يمكن.وأضاف كورتس: "أعتقد أنه إذا استمر تطور وضع العدوى في تيرول على هذا النحو الجيد، فإن المأمول أن يحدث هذا في غضون الأسبوع المقبل، إلى الأسبوعين المقبلين".كانت الحكومة الألمانية قد مددت، أمس الأربعاء، الرقابة الثابتة على الحدود مع تيرول والتشيك لمدة أسبوعين، الأمر الذي اثار انتقادات حادة في تيرول، وقال جونتر بلاتر، رئيس حكومة الولاية، إن القرار ليس له ما يبرره، وأضاف أنه يأمل في أن تقوم المفوضية الأوروبية والحكومة الاتحادية في فيينا بوضع حد "لهذه المضايقات غير المبررة" ضد تيرول.وكانت ألمانيا قد أعلنت التشيك وسلوفاكيا وجزءا كبيرا من تيرول، ودولا أخرى ضمن المناطق الخطيرة لطفرات فيروس كورونا.واقتصر السماح على دخول الأراضي الألمانية من هذه المناطق على المواطنين الألمان والأجانب الذين لديهم مقر سكني أو تصريح إقامة في ألمانيا.وثمة استثناءات لفئات، مثل سائقي الشاحنات ومن يعملون في مجالات مهمة بالنسبة للنظام الحياتي، حيث يتعين على هؤلاء تقديم نتيجة سلبية لاختبار كورونا لم يمض عليه أكثر من 48 ساعة.