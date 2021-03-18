أمسية شعرية وإبداعات أدبية.. فعاليات بثقافة أسيوط

شهد قصر ثقافة البداري التابع لثقافة اسيوط الملتقى الأدبى الثقافي ضمن برنامج الإبداع لنادي الأدب بالبداري، وشارك فيه نخبة من أدباء وفناني ومثقفي محافظة أسيوط والصعيد، حيث تباري الأدباء بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية واختتم اللقاء بسماع المواهب الأدبية الشابة.أكد رئيس الإقليم فى كلمته على أن الأدب هو الداعم الأول للثقافة وهو نبراس الشعب الحقيقي في مواجهة الجهل وأن الثقافة ترحب بكل المبدعين الأدباء والشعراء وتحتضن المواهب الأدبية الشابة وتقدم لهم كافة سبل الدعم من خلال نوادي الأدب بالقصور والبيوت والمكتبات الثقافية بإقليم وسط الصعيد الثقافى.كما عبر مدير عام فرع ثقافة أسيوط عن سعادته البالغة في تواجده بين أدباء البداري حيث قدم لهم الشكر والتقدير في دعم المحتوى الثقافي والفكري بالصعيد، وأكد أن الأدب هو أيقونة النجاح والركيزة الأساسية في إعداد الأجيال القادمة.