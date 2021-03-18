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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عميد هندسة المنوفية يرد على سؤال امتحان «القاضية ممكن»

الخميس 18/مارس/2021 - 07:37 م
عميد هندسة المنوفية
عميد هندسة المنوفية
ولاء القاضى
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أثار سؤال في متحانات قسم العمارة بكلية الهندسة جامعة المنوفية غضب مواقع التواصل الاجتماعي بالمنوفية الذي طالب فيه أستاذ المادة الطلاب بتصميم لوجو بطريقتهم عبارة في القاضية ممكن"، ما آثار غضب جمهور نادي الزمالك.

وطالب عدد من جمهور الزمالك التحقيق في الواقعة مع الاستاذ الجامعي الذي وضع السؤال في امتحانات قسم العمارة، مؤكدين أن الواقعة أثارت غصب النادي الأبيض.

ورد الدكتور علوي الخولي، عميد هندسة المنوفية على الواقعة بأن ما حدث لم يكن مقصودًا، وأن الأستاذ الجامعي واضع الأسئلة لم يقم بذكر اسم أي ناد في الامتحان، إنما طالب برسم لوجو بمساحات محددة وبأربعة ألوان منها اللون الأحمر يحتوي على جملة "القاضية ممكن".

صرح عميد هندسة المنوفية، لـ«الدستور»، أنه تواصل مع أستاذ المادة، مؤكدًا أنه لم يقصد بأي شكل من الأشكال الإساءة لجمهور الزمالك، خاصة أنه لم يذكر اسم أحد الأندية في السؤال، مشددًا على أن الامتحان كان قبل يومين ولم يكن اليوم.

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