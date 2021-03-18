مستثمر يكشف إيجابيات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الاقتصاد

ثمن الدكتور سمير عارف نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، دور الرئيس عبد الفتاح السيسي والبنك المركزي في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ بداية جائحة كورونا، من خلال التمويلات والتسهيلات المقدمة من البنك المركزي لأصحاب المشروعات.وأكد عارف لـ"الدستور"، أهمية دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خفض نسبة البطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب، كما لها دور كبير في زيادة الناتج المحلي، لافتًا إلى دعمها سيؤدي زيادة الاستثمارات بالمنطقة، ويحل أزمة كبيرة يواجهها القطاع خلال الفترة الحالية وهي التمويل.وتابع رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن من إيجابيات دعم القطاع أيضًا سد احتياجات الطلب المحلي وخفض فاتورة الاستيراد وزيادة التصدير الذي سيؤدي إلى إتاحة الفرصة للمنتجات المصرية المنافسة في الأسواق الخارجية خاصة الأفريقية.