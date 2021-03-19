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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

مهلة 30 يوما و«بنك أهداف حزب الله».. ماذا يفعل الرئيس الإسرائيلي في فرنسا؟

الجمعة 19/مارس/2021 - 09:32 ص
رؤوفين ريفلين رئيس
رؤوفين ريفلين رئيس الاحتلال الإسرائيلي،
سارة الشلقاني
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يجري رؤوفين ريفلين رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي، جولة أوروبية تشمل النمسا وألمانيا وفرنسا، برفقة أفيف كوخافي رئيس الأركان الإسرائيلي، لبحث العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، والحديث حول قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد تل أبيب بفتح تحقيق في ارتكبها جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

ووصل الرئيس الإسرائيلي، ورئيس أركانه، إلى باريس، الخميس، قادمًا من ألمانيا، بعدما عقدا عدة مباحثات مع نظرائهم في برلين وفيينا.

لقاء ريفلين وماكرون

والتقى ريفلين بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فور وصوله إلى باريس، وناقشا عدة ملفات ثنائية، تشمل المخاطر الأمنية.

وتحدث الرئيس الإسرائيلي، مع ماكرون، حول ضرورة منع تعاظم القوى العسكرية لحزب الله في لبنان، وكذلك التصدي للبرنامج النووي الإيراني، بالإضافة إلى رفض قرار المحكمة الجنائية الدولية.

كوخافي يعرض بنك أهداف حزب الله

ومن المقرر أن يقدم رئيس الأركان الإسرائيلي، للرئيس الفرنسي، خريطة للأهداف التي حددتها إسرائيل في لبنان، ويحمله رساله إليهم تقول إن المواجهة المقبلة مع حزب الله ستدمر بلادهم بشكل كبير.
وكذلك سيتضمن اللقاء مناقشات حول مطالبات تل أبيب بتنفيذ تفويض قوات اليونفيل، حسبما نشرت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية.

وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن يقدم كوخافي لماكرون خرائط توضح أهداف الجيش الإسرائيلي في لبنان، وسيبعث معه رسالة إلى لبنان مفادها أنه في المواجهة القادمة مع حزب الله ستتضرر البلاد بشدة، معربًا عن أمله في أن تنقل فرنسا الرسالة إلى لبنان.

مقال الرئيس الإسرائيلي في «لا فيجارو»

ونشر ريفلين مقالا في صحيفة «لا فيجارو» الفرنسية، الأربعاء، تحدث خلاله عن العلاقات القوية التي تجمع باريس بتل أبيب، وضرورة العمل سويا في العديد من الملفات.

وشدد الرئيس الإسرائيلي، خلال مقاله، على مطالبته لفرنسا بمعارضة قرار محكمة الجنايات الدولية، بفتح تحقيقات في جرائم الحرب التي قامت بها إسرائيل في الضفة الغربية والقدس المحتلين وقطاع غزة المحاصر.

مهلة 30 يوم لإسرائيل

وأمهلت المحكمة الجنائية الدولية، إسرائيل، 30 يومًا للرد على رسالتها بشأن اتهامات جرائم الحرب ضد الفلسطينيين، فيما تعمل الجهات المسؤولة لدى تل أبيب على صياغة رد مناسب.

وبعثت الجنائية الدولية رسالة إلى إسرائيل، نهاية الأسبوع الماضي، جاءت في صفحة ونصف، تنص على الملفات التي ستحقق فيها ضد تل أبيب، وهي عملية الجرف الصامد العسكري ضد غزة في 2014، وانتهاج سياسة توسيع الاستيطان، واستخدام العنف ضد مسيرات العودة على حدود غزة في 2018.

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