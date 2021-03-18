محافظ الغربية يتفقد القافلة الطبية متعددة التخصصات بسنباط

قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بتفقد فعاليات اليوم الأول من القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الصحة بقرية سنباط مركز زفتى، بحضور الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، ومحمد سراج رئيس مدينة زفتى، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".وأكد رحمي أن تلك القوافل الطبية يتم توجيهها إلى القرى الأكثر احتياجًا لتقوم بالكشف المجاني على المواطنين وتوفير العلاج اللازم لهم دون تحملهم أي تكاليف، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية لمستشفيات التأمين الصحي، موجهًا باستمرار تلك القوافل الطبية سواء المقدمة من وزارة الصحة أو من منظمات المجتمع المدني، حرصًا على صحة وسلامة أهالي الغربية.وضمت القافلة مجموعة من العيادات المتنقلة، حيث تم توقيع الكشف على 1045 مواطنا من قرية سنباط وتوابعها، فتم تقديم الخدمات الطبية لـ"132 مواطنا بعيادة الجلدية، 187 طفلا بعيادة الأطفال، 172 مواطنا بعيادة العظام، 154 مريضا بعيادة الباطنة، 112 سيدة بعيادة النساء، 32 سيدة بعيادة تنظيم الأسرة، 72 مواطنا بعيادة الأسنان، 38 مواطنا بعيادة الجراحة"، وتم عمل الأشعات والتحاليل اللازمة لـ146 مواطنا، كما تتوافر صيدلية تقوم بصرف العلاج اللازم لجميع المرضى بالمجان.