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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس عاطل لحيازته 100 طربة حشيش بالإسكندرية

الخميس 18/مارس/2021 - 07:55 م
حبس عاطل
حبس عاطل
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بحيازة 100 طربة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار به، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم مكافحة المخدرات يفيد بورود معلومات سرية بقيام المتهم "م.م.أ"، 33 سنة، عاطل، بترويج كمية كبيرة من المخدرات، متخذا من منطقة محرم بك مكانًا لمزاولة نشاطه.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين بمعرفة ضباط قسم مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع ضباط قسم شرطة محرم بك، وألقى القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 100 طربة لمخدر الحشيش كان يستعد لتوصيلها إلى عملائه، ومبلغ مالى، وجهاز هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد الاتجار بها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

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