مصرع عاملين وإصابة 9 فى انقلاب سيارة بسوهاج

لقى عاملان مصرعهما، بينما أصيب 9 آخرون بجروح وكدمات متفرقة بالجسد، الخميس، في انقلاب سيارة محملة بالعمالة علي الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة أبوتشت بقنا.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بلاغًا بانقلاب سيارة محملة بالعمالة علي الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة أبوتشت، ووجود متوفين ومصابين.نتج عن الحادث وفاة عبدالحليم عرفة دياب، ٥٥ عامًا، أحمد خلف عبداللاه، 55 عامًا، وإصابة كل من حلمي عبدالرحمن محمد ٥٣ عامًا، محمد أحمد محمود، 47 عامًا، مصطفي أحمد عثمان، ٣٥ عامًا، ونجله الطفل أحمد مصطفي أحمد ١٣ عامًا، فتحي حلمي الدين ٣٨ عامًا، جابر علي محمود ٣٣ عامًا، صابر عمار رضوان ٤٤ عامًا، كرم محمد سيد ٣٩ عامًا، عيد خلف عبده ٤٢ عامًا، جميعهم عمال ويقيمون بمحافظة سوهاج.جرى نقل الجثث لمشرحة مستشفي أبوتشت المركزي، والمصابين لمستشفي قنا العام، وجري تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.