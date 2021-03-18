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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انخفاض أعداد المهاجرين في جزر بحر إيجة اليونانية

الخميس 18/مارس/2021 - 07:28 م
المهاجرين
المهاجرين
وكالات
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انخفض عدد المهاجرين الباقين على الجزر اليونانية في شرق بحر إيجة بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي.

وأعلنت وزارة الهجرة اليونانية اليوم الخميس أنه في فبراير 2020 كان هناك 42414 شخصا يعيشون في مخيمات التسجيل في ليسبوس وساموس وخيوس وكوش وليروس وحولها، بالمقارنة بـ 15220 مهاجرا فقط في هذه الجزر في فبراير.2021

وبحسب الوزارة، قيل أيضا إنه تم تسريع التعامل مع طلبات اللجوء.

وفي فبراير 2020، تم التعامل مع 138 ألفا و462 طلب لجوء، وانخفض العدد في فبراير 2021 إلى.74934

بالإضافة إلى ذلك، عاد عدد من المهاجرين إلى بلادهم في فبراير أكثر بكثير ممن وصلوا إلى اليونان عبر تركيا.

وكتب وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس في بيان اليوم الخميس "خلال شهر آخر، التوازن إيجابي. وفي الشهر الماضي ( فبراير 2021)، وصل 399 شخصا وغادر 1137".

وسرعت الحكومة اليونانية المحافظة وتيرة إجراءات اللجوء ووظفت موظفين إضافيين.

بالإضافة إلى ذلك، تم نقل عدة آلاف من المهاجرين، معظمهم من القصر غير المصحوبين بذويهم أو الأطفال المرضى مع أسرهم، إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

ونقلت أثينا الآلاف من الأشخاص الذين يعد حصلوهم على حق اللجوء مرجحا للغاية، مثل النساء الحوامل وكبار السن، إلى البر الرئيسي، وبالإضافة إلى ذلك، يتم مراقبة الحدود البحرية مع تركيا عن كثب.

وتتهم منظمات إنسانية أثينا بالسماح بعمليات إعادة مهاجرين غير قانونية لتركيا. وتنفي الحكومة في أثينا ذلك.

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