كارتيرون: لا أفكر فى الأموال.. وهذا سبب رحيلي عن الزمالك

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سبب عودته لقيادة الفريق في الفترة الحالية.





وأوضح "كارتيرون" في المؤتمر الصحفي المقام حاليا في مقر النادي، أنه قرر العودة من جديد لقيادة الزمالك لحصد الألقاب والبطولات مع النادي.





ووجه المدرب الفرنسي الشكر إلى مجلس إدارة نادي الزمالك لثقته الكاملة في إمكانياته الفنية بجانب منحه جميع الصلاحيات الفنية ودعمه في كل القرارات الخاصة لمصلحة الفريق.







