قائد الجيش الباكستاني: مستعدون للتعاون مع الهند لتحقيق السلام

دعا الجنرال قمر جاويد باجوا قائد الجيش الباكستاني، اليوم الخميس، الهند وباكستان إلى "أبريل الماضي" والسير قدما نحو إقامة تعاون بين البلدين، في مبادرة باتجاه نيودلهي تأتي بعد إعلان وقف مشترك لم يكن متوقعا لإطلاق النار بين جيشي البلدين الشهر الماضي.وشدد على أن العبء يقع على عاتق الهند لخلق "بيئة مواتية" قائلا إن لواشنطن دورا تلعبه في إنهاء الصراعات الإقليمية.وخاضت باكستان والهند، وهما دولتان تمتلكان السلاح النووي، ثلاثة حروب، وتصاعدت حدة التوتر بينهما بشكل خطير في 2019 حين تبادلتا القصف الجوي عبر الحدود.وقال جاويد باجوا في كلمة أمام مؤتمر بإسلام أباد يستهدف تسليط الضوء على السياسات الأمنية الجديدة للحكومة الباكستانية: "نرى أن الوقت حان لنسيان الماضي والتطلع للأمام. لكن... جارتنا (الهند) سيكون عليها خلق بيئة مواتية لا سيما في كشمير التي تحتلها الهند".