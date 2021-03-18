الكويت تسجل 1394 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، تسجيل 1.394 حالة جديدة تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»؛ ليصل إجمالي أعداد المصابين إلى 215.067 منذ بداية الجائحة.وذكرت الوزارة الكويتية في بيانها اليوم، أنه تم تسجيل 1.276 حالة شفاء جديدة؛ ليبلغ إجمالي المتعافين 199.549، كما سجلت البلاد 8 وفيات جديدة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 1.202 منذ بداية الجائحة.وأوضحت الوزارة، أنه تم إجراء 8.776 مسحة جديدة؛ ليصل إجمالي المسحات إلى مليون و941 ألفًا و949 منذ بداية الجائحة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تتلقى العلاج 14.316 حالة، وبلغ إجمالي الحالات في العناية المركزة 222 حالة.