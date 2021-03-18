قبول ملخصات الأبحاث الخاصة بالمؤتمر العلمي لجامعة عين شمس حتى 30 مارس

أعلن الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر العلمي التاسع للجامعة، تحت عنوان «الجيل الرابع من الجامعات.. بين الواقع والمأمول» استمرار قبول تقديم ملخصات الابحاث الخاصة بالمؤتمر العلمي التاسع لجامعة عين شمس حتى ٢٠٢١٣٣٠.ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في الفترة من السادس وحتى الثامن من أبريل المقبل.يشارك بالمؤتمر عدد من الجامعات المصرية والعالمية من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، بريطانيا، سنغافورة والمملكة العربية السعودية إلى جانب شركاء جامعة عين شمس في مختلف المجالات.ويبحث المؤتمر عدة محاور أساسية هي: قطاع الابتكاراتiHUB، قطاع الطلاب، حيث يعقد جلستين للمحاكاة: الأولى لطلاب القطاع الطبي وهي جلسة محاكاة لمنظمة الصحة العالمية، الثانية لطلاب كليات قطاع العلوم الإنسانية، وتهدف لبيان الدور الذي يمكن أن تضطلع به كل كلية في تحول الجامعة إلى جامعة من الجيل الرابع.قطاع الدراسات العليا ويضم: قطاع العلوم الأساسية: الحوكمة الرقمية الطريق لتحقيق أفضل استفادة من النقل الرقمي، البعد البيئي والتغيرات المناخية، مستقبل الثروة المعدنية في مصر، الكشف السريع عن التلوث البيئي باستخدام أطياف الليزر، هندسة الأسمنت من المختبر إلى الإنتاج التجاري، التغيرات المناخية الدولية وآثارها على الزراعة المصرية، الجديد بشأن لقاحات كوفيد 19 والدروس المستفادة، دور هيئة سلامة الأغذية، سواء على الصادرات أو الواردات من وإلى مصر، التطورات الهامة في التنوع البيولوجي العالمي، تقنية النانو في طب القلب.القطاع الطبي: التطعيم والقيمة والتمويل والآثار بالنسبة لمصر Vaccination، value and Finance and implications for Egypt، الشراكات الدولية International partnerships، مستقبل نماذج الرعاية الصحية Future Healthcare Models، Future of interprofessional development in health professions education، The future of assessment Post COVID-19: Medical education perspective، الرعاية الصحية المجتمعية للتوعية بجامعة عين شمس ASU Healthcare Community Outreach، التفكير القطبي في التعليم الطبي polarity thinking in medical education، مدخل إلى المعلوماتية الحيوية Introduction to bioinformatics، الطب الدقيق Precision Medicine.جدير بالذكر أن شهادة حضور المؤتمر بمثابة دورة تدريبية من دورات الترقية.ولمزيد من المعلومات عن طريقة التسجيل والاشتراك يرجي زيارة الرابط التالي