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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

النيابة تستمع لمصابي حريق العامرية للبترول بالإسكندرية

الخميس 18/مارس/2021 - 07:27 م
حريق العامرية للبترول
حريق العامرية للبترول
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قرر المحامي العام الأول لنيابة الدخيلة الكلية في الإسكندرية، تشكيل فريق من نيابة العامرية أول للانتقال إلى مستشفيات العامرية المركزي، والميري، لسؤال 5 أشخاص مصابين إثر اندلاع حريق بثقب في المواسير الموصلة للصهاريج، وتنكات التقطير، داخل شركة العامرية للبترول.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مدير إدارة الحماية المدنية، العميد محمد الحلو، يفيد ورود بلاغ حول نشوب حريق داخل إحدى شركات البترول، غربي الإسكندرية.

وانتقلت قيادات المديرية إلى مكان الحريق رفقة قوات من الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، تبين من الفحص والمعاينة الأولية نشوب الحريق في أحد المواسير الموصلة للصهاريج.

تمت السيطرة على الحريق وجارٍ تبريد آثارها، لمنع امتدادها إلى باقي الشركة، وتحرر محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة أول العامرية، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.

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