احتفالا بعيد الأم.. القرية الفرعونية تسمح بدخول الأمهات مجانا

قررت القرية الفرعونية بالجيزة، السماح بدخول الأمهات مجانا بداية من يوم الجمعة 19 مارس حتى الأحد 21 مارس ضمن جميع البرامج الترفيهية فى القرية باستثناء البرنامج الشامل، وذلك احتفالا منها بعيد الأم.وقررت القرية تقديم خصم 20% لباقى الأسرة فى حالة الحضور مع الأمهات خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أن البرامج التى تدخل ضمن العرض هى:رحلة القرية والمتحف 100 جرحلة القرية و3 متاحف 130 جرحلة القرية و3 متاحف واليخت 200جوأوضحت راندا الشيخ مدير العلاقات العامة بالقرية أن من شروط الاستفادة بالعرض هى وجود الأسرة مع الأم بحد أدنى 3 أفراد أو الخصم 50 % على البرامج فى حالة وجود الأم فقط، مشيرة إلى أن العرض للأفراد فقط وليس المجموعات ويُطبق علي الأسرة بحد أقصي فردين مجانًا في الزيارة الواحدة "في حالة وجود الأم والجدة".ونصحت القرية، زوارها بارتداء الماسك عند الدخول، والالتزام بقوانين المكان والحفاظ علي التباعد الاجتماعي، موضحة أن مواعيد العمل يوميا من ٩ ص حتي ٥ م.وبدأت فكرة عيد الأم عام 1872 حيث اقترحت المُؤلّفة الأمريكيّة جوليا وورد هوي اعتماد هذا العيد الوطنيّ، بهدف الاحتفال بالأمّهات وإيجاد وسيلة للتّرويح عن النّاس من مآسي الحرب الأهليّة الأمريكيّة التي كانت قد وضعت أوزارها مُنذ سنوات قليلة.