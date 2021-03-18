ماكرون: نحتاج لتغيير النهج والأسلوب فيما يتعلق بلبنان

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إنه سيدفع لتبني نهج وأسلوب جديد في الأسابيع القادمة فيما يتعلق بلبنان بالنظر إلى أن الأطراف الرئيسية في البلاد لم تحقق تقدما على مدى الأشهر السبعة الماضية لحل الأزمتين الاقتصادية والسياسية.وأدلى ماكرون بتلك التصريحات في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي.ويقود ماكرون جهودا دولية لحل الأزمة في لبنان لكنها لم تسفر بعد عن تقدم يذكر.