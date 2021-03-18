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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تكريم 10 شخصيات مصرية ساهمت في دعم «الأقصر للسينما الأفريقية»

الخميس 18/مارس/2021 - 06:53 م
الدكتور مدحت العدل
الدكتور مدحت العدل
حسين الجندي
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يكرم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية ضمن فعاليات الدورة العاشرة 10 شخصيات مصرية دعمت المهرجان وساهمت في نجاحه منذ دورته الأولى وبذلوا جهودا مخلصة في استمراره وتوطيد دعائمه وهم:
الدكتورعماد أبوغازي وزير الثقافة الأسبق الذي وافق على خروج المهرجان للنور منذ تأسيسه، والسفير عزت سعد محافظ الاقصر الأسبق الذي خرج المهرجان خلال فترة رئاسته للمحافظة، كما يكرم المهرجان الممثل الكبير محمود حميدة رئيس شرف المهرجان لمدة ثلاث دورات.

ويُكرم أيضا من ضمن الـ 10 شخصيات الداعمة للمهرجان المخرج مسعد فوده نقيب المهن السينمائية، والدكتور مدحت العدل رئيس شرف المهرجان في دورته السابعة والمنتج الدكتور محمد العدل والناقدان الكبيران فاروق عبد الخالق ومجدي الطيب والأستاذ محمد عثمان الخبير السياحي وعضو اللجنة العليا للمهرجان والسيدة نرمين شهاب الدين " البنك الأهلي ".

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيا الممثل المصري الكبير محمود حميدة وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارة الثقافة وودعم من وزارة السياحة والاثار " د.خالد عناني " ووزارة الخارجية " السفير حمدي لوزه " ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين وبرعاية البنك الأهلي وهيئة تنشيط السياحة، وكان قد أعلن المهرجان في وقت سابق عن تكريم الفنانة هند صبري والمخرج علي عبد الخالق، والفنان القدير سمير صبري والنجم محي إسماعيل.
تكريم 10 شخصيات مصرية ساهمت في دعم «الأقصر للسينما الأفريقية»
تكريم 10 شخصيات مصرية ساهمت في دعم «الأقصر للسينما الأفريقية»
تكريم 10 شخصيات مصرية ساهمت في دعم «الأقصر للسينما الأفريقية»
تكريم 10 شخصيات مصرية ساهمت في دعم «الأقصر للسينما الأفريقية»
تكريم 10 شخصيات مصرية ساهمت في دعم «الأقصر للسينما الأفريقية»
تكريم 10 شخصيات مصرية ساهمت في دعم «الأقصر للسينما الأفريقية»
تكريم 10 شخصيات مصرية ساهمت في دعم «الأقصر للسينما الأفريقية»
تكريم 10 شخصيات مصرية ساهمت في دعم «الأقصر للسينما الأفريقية»

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