الأمم المتحدة تنفي نشر قوات في ليبيا لمراقبة وقف إطلاق النار

أكد رئيس بعثة الدعم الأممية إلى ليبيا يان كوبيش، اليوم الخميس، أنه لن يكون هناك تدخل أممي عبر قوات حفظ السلام لمراقبة وقف إطلاق النار في البلاد.وقال يان كوبيش خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن البعثة الأممية ستنظم خلال أيام جلسات برعاية مجموعة برلين لمناقشة كل ما له علاقة بتنظيم الانتخابات في ليبيا من الناحية الأمنية.وتوقع يان كوبيش أن يتم فتح الطرق بين مدينتي سرت ومصراتة والرابط بين شرق وغرب البلاد خلال أيام أو أسابيع.واعتبر المبعوث الأممي أن ليبيا لا تزال منقسمة على نفسها، متوقعا أن يعمل الجميع على توحيد الصف، داعيا حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة التركيز على القضايا الاقتصادية ومعالجة نقص الكهرباء