الإعدام لعاطل و15 سنة لابن عمه في «مشاجرة شبراخيت» بالبحيرة





قضت الدائرة الرابعة بمحكمة إيتاى البارود بالبحيرة، برئاسة المستشار عبدالجواد يس رئيس المحكمة، عضو يمين المستشار وائل محمد زعيتر، وعضو اليسار المستشار شريف عبد المقصود، بالإعدام شنقا لعاطل و15 سنة لابن عمه و5 سنوات لاثنين آخرين بينهم هارب من عائلة أخرى طرف المشاجرة.قضت المحكمة المنعقدة، اليوم، بالإعدام شنقا على لمتهم، والسجن 15 عاما لابن عمه، والسجن 5 سنوات لاثنين آخرين فى القضية رقم 13845 لسنة 2019.ولقى شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرون بطلقات خرطوش بأماكن متفرقة بالجسم إثر وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية محلة فرنوى بمركز شبراخيت بسبب خلافات بينهما.البداية تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية محلة فرنوى بدائرة المركز.على الفور، انتقل الرائد أحمد أباظة، رئيس المباحث، وبالفحص والمعاينة تبين مصرع شخص، وإصابة آخر بطلق خرطوش بالفخذ اليمنى واليسرى، وأخرى مصابة بطلق خرطوش بالوجه، وآخر مصاب بطلق خرطوش بالقدم اليمنى.