رئيس كوريا الجنوبية: نبذل كل جهدنا لاستعادة العلاقات مع اليابان

أكد الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه، أن بلاده ستواصل بذل الجهود الكبيرة لاستعادة العلاقات مع اليابان.ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية عن الرئيس مون قوله- خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الخميس- إن العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان مهمة للغاية للسلام والاستقرار والازدهار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا، وهي أساس متين للتعاون الثلاثي بين سول وواشنطن وطوكيو.وأضاف: "سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك نزع السلاح النووي الكامل من كوريا الشمالية، وسنعزز التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة"، مشددا على ضرورة وضع استراتيجية شاملة مشتركة تجاه كوريا الشمالية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.من جانبه، أشاد الجانب الأمريكي بجهود وإرادة الحكومة الكورية الجنوبية لتحسين العلاقات مع اليابان، معبرا عن تطلعه لإحراز تقدم في تحسين العلاقات بين سول وطوكيو.