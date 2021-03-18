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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سوجا: أود بناء علاقة ثقة شخصية مع الرئيس بايدن

الخميس 18/مارس/2021 - 06:52 م
رئيس الوزراء الياباني
رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا،
أ ش أ
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أعرب رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، اليوم الخميس، عن أمله في تأكيد التعاون مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن "مجموعة من القضايا المتعلقة بالصين"، أثناء زيارته المرتقبة إلى واشنطن أبريل المقبل.

وقال سوجا، خلال مؤتمر صحفي- وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية- إن اليابان ستعمل مع الولايات المتحدة وغيرها من "الدول ذات التفكير المماثل"، بما في ذلك أستراليا والهند؛ لتعزيز رؤيتها بشكل استراتيجي بشأن منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.

وأضاف: "أود بناء علاقة ثقة شخصية مع الرئيس بايدن وتقوية التحالف الياباني- الأمريكي"، قائلا إنه يتطلع أيضًا خلال اجتماعه مع بايدن إلى تأكيد التعاون بشأن مكافحة الوباء ومعالجة أزمة تغير المناخ إلى جانب تعزيز الجهود المبذولة لتأمين عودة المواطنين اليابانيين الذين اختطفتهم كوريا الشمالية في السبعينيات والثمانينيات.

وتأتي زيارة سوجا المرتقبة إلى واشنطن، والتي رجحت مصادر حكومية إتمامها في الفترة من 8 إلى 10 أبريل المقبل، وسط مخاوف متزايدة من تنامي النفوذ الاقتصادي والعسكري للصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ومن المتوقع أن تجعل رحلة واشنطن "سوجا" أول زعيم أجنبي يلتقي بايدن شخصيًا منذ تولي الرئيس منصبه في يناير.

وعقدت الدول، المعروفة مجتمعة باسم الرباعية، قمة الأسبوع الماضي اتفقت خلالها على زيادة إنتاج لقاحات مضادة لفيروس كورونا لتوزيعها على الدول النامية، والتي يُنظر إليها على أنها رد على "دبلوماسية اللقاح" الصينية.

يشار إلى تورط الصين في عدد من النزاعات الإقليمية في المياه المحيطة، بما في ذلك حول جزر سينكاكو التي تديرها اليابان، التي تطالب بها بكين وتسميها دياويو.

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