مدبولي: مفاوضات سد النهضة لم تصل للاتفاق المنشود

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مفاوضات سد النهضة لم تصل للاتفاق المنشود.





وأضاف خلال كلمته التي عرضتها فضائية "إكسترا نيوز" قبل قليل، أن إثيوبيا تسعى لفرض الأمر الواقع واتخاذ إجراءات أحادية دون مراعاة مصلحة دولتي المصب.





وأكد رئيس الوزراء، أن الملء الثاني لسد النهضة يخالف الالتزامات والقواعد الدولية، كما يهدد بإلحاق أضرار جسيمة بمصالح مصر والسودان.





وتابع: "يجب العودة لمفاوضات جادة وفعالة في قضية سد النضهة برعاية إفريقية وبمشاركة من المجتمع الدولي".



