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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«رياضة الإسكندرية» تفتتح معرض أندية المرأة بمركز شباب الشلالات

الخميس 18/مارس/2021 - 06:12 م
رياضة الإسكندرية
رياضة الإسكندرية
هبه عويضه
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نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، الخميس، معرضًا لأندية الفتاة والمرأة، وذلك بمركز شباب الشلالات، في إطار الاحتفال باليوم العالمي المرأة تحت شعار «المرأة السكندرية تبدع».

افتتحت صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية المعرض، بحضور لفيف من أعضاء مجلس النواب والشيوخ بالإسكندرية، وخالد عبد الحميد مدير مديرية الشباب والرياضة لمحافظة مطروح.

وتفقدت وكيل وزارة الشباب والرياضة أجنحة المعرض، واستمعت إلى شرح من العارضين حول منتجاتهم، وأشادت بالتنظيم الرائع للمعرض والمجهود المبذول من العاملين في مركز شباب الشلالات في تنظيم المعرض، وتم تكريم القائمين على المعرض، كما أثنى جميع النواب على المجهودات المبذولة من مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية لخدمة المواطن السكندري.

وفي كلمتها، قالت الدكتورة صفاء الشريف إن المرأة نواة ومحور ارتكاز المجتمع أيان كان أسرى أو مجتمعى أو عائلى، فالمرأة نواة الأمومة واساس بناء الأسرة، حيث تأتى المرأة أم تنجب وتربى، وأبنة وأخت، وزوجة،  أينما وجدت المرأة المصرية تكون أيقونة النجاح.

أضافت أن المرأة لها شأن هام فى تكوين المجتمع، وشتى المجالات العلمية والمجتمعية، لذلك أثبتت المرأة أنها بالفعل نواة المجتمع ولها كل الحق فى جعل يوم بالفعل خاص بالمرأه يوم على المستوى العالمي وإعطائها كل الحقوق التى كانت تجرد منها، لتصبح لها مكانة عالمية كبيرة، ووجودًا ودعمًا لها، لأنها بكل تأكيد لها تأثير مجتمعى نشط داخل المجتمع السياسى والاقتصادي.
«رياضة الإسكندرية» تفتتح معرض أندية المرأة بمركز شباب الشلالات
«رياضة الإسكندرية» تفتتح معرض أندية المرأة بمركز شباب الشلالات
«رياضة الإسكندرية» تفتتح معرض أندية المرأة بمركز شباب الشلالات
«رياضة الإسكندرية» تفتتح معرض أندية المرأة بمركز شباب الشلالات
«رياضة الإسكندرية» تفتتح معرض أندية المرأة بمركز شباب الشلالات
«رياضة الإسكندرية» تفتتح معرض أندية المرأة بمركز شباب الشلالات
«رياضة الإسكندرية» تفتتح معرض أندية المرأة بمركز شباب الشلالات
«رياضة الإسكندرية» تفتتح معرض أندية المرأة بمركز شباب الشلالات

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