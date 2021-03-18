محافظ الفيوم يفتتح معرض منتجات المرأة ويوجه بتوفير منفذ ثابت

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، معرض منتجات المرأة الذي نظمته أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن ضمن مبادرة الأيدي الناعمة، وذلك بنادي محافظة الفيوم، بحضور الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب، وعدد من السيدات المشاركات بالمعرض.قال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المعرض يضم أقسام للمشغولات اليدوية والمفروشات والسجاد والكليم اليدوي، وقسمًا للأغذية ومنتجات التمور، وأعمال الخرز ومنتجات المنظفات والكريمات والمشغولات الخشبية والنحاسية والمعدنية، ومشغولات التريكو.من جهته، أشاد محافظ الفيوم، بتنوع منتجات المعرض وما يحويه من مشغولات ومنتجات يدوية متنوعة، لافتًا إلى أهمية دور المرأة في التنمية، حيث دخلت المرأة العمل بقوة وأصبح لها دور رائد فى المجالات، وأصبح دورها لا يقل أهمية عن دور الرجل بأي حال من الأحوال.ووجه المحافظ بتوفير منفذ ثابت لعرض المنتجات اليدوية التي تتميز بها المحافظة، لافتًا الى أهمية التسويق الجيد لبيع تلك المنتجات.