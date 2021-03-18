«بلومبرج»: مصر تحظى بميزة تنافسية في الاستثمار بأدوات الدين الحكومي

كشف تقرير أمريكي عن أن مصر ما زالت تحظى بميزة تنافسية في الاستثمار بأدوات الدين الحكومي نظرا للفائدة العالية التي تمنحها مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، رغم ارتفاع أسعار السلع عالميا وكذلك زيادة العوائد على سندات الخزانة الأمريكية.وأوضحت وكالة بلومبرج الأمريكية في تقريرها اليوم أن الطفرة في عائدات السندات الأمريكية ستؤثر على الأسواق الناشئة الأخرى لكن مصر لم تتأثر بهذا الأمر، وما زالت تحظى بميزة نسبية فيما يتعلق بالاستثمار في أدوات الدين الحكومي.وأشار التقرير إلى أنه مع هروب المستثمرين من الأصول ذات المخاطر العالية، من المرجح أن ينصب تركيز مصر على الاحتفاظ بالميزة التنافسية التي دفعت الاستثمار الأجنبي في ديونها إلى مستوى قياسي.وأشارت بلومبرج إلى أنها أجرت استطلاع رأي مع مجموعة من الاقتصاديين أكدوا أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستحافظ على سعر الفائدة على الودائع عند 8.25٪ للاجتماع الثالث على التوالي.وبلغت الحيازات الأجنبية في السندات المحلية المصرية أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 28.5 مليار دولار في فبراير 2021، لتتراجع عن التدفقات الخارجة في عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، ويعتبر هذا الرقم تمويلا مهما لأكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان حسب الوكالة الأمريكية.