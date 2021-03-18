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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المفوضية الأوروبية تطلق مجلسًا للابتكار بـ10 مليارات يورو

الخميس 18/مارس/2021 - 06:54 م
المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية
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أطلقت المفوضية الأوروبية مجلس الابتكار الأوروبي "EIC" بميزانية تزيد على 10 مليارات يورو، للفترة 2021- 2027، لتطوير وتوسيع الابتكارات الخارقة.

وذكرت المفوضية- في بيان اليوم الخميس عبر الإنترنت- أن مجلس الابتكار الأوروبي الجديد ليس مجرد تحديث من برنامج "هورايزون أوروبي Horizon Europe"، لكنه فريد من نوعه على مستوى العالم، موضحة أنه يجمع بين البحث عن التقنيات الناشئة مع برنامج تسريع وصندوق أسهم مخصص، وهو صندوق مجلس الابتكار الأوروبي، بهدف توسيع نطاق الشركات الناشئة المبتكرة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت أنه سيتم تخصيص حوالي 3 مليارات يورو من ميزانية مجلس الابتكار الأوروبي لتمويل المجلس.

وفي هذا السياق، قالت مارجريت فيستاجر، نائب رئيس المفوضية: "لدينا الآن صندوق لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقدم ابتكارات رائعة، والوصول إلى الأسهم وتوسيع نطاق الشركات الناشئة المبتكرة، هذه طريقة لتحويل نتائج الأبحاث إلى أعمال ولتطوير رؤى للاختراقات التكنولوجية والابتكارية".

من جانبها، قالت ماريا غابرييل، المفوضة الأوروبية للابتكار والبحوث والثقافة والتعليم والشباب: "مجلس الابتكار الأوروبي هو أكثر مبادرات أوروبا طموحًا لدعم الإنجازات التي تحتاجها أوروبا للتعافي من الأزمة الاقتصادية وتسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والرقمي.. فمن خلال الاستثمار في الأبحاث ذات الرؤية المستقبلية والشركات المبتكرة، سيتم تعزيز السيادة التكنولوجية الأوروبية، وهو ما يوسع المجال أمام مئات من الشركات الناشئة الواعدة في أوروبا، ويمهد الطريق لمنطقة الابتكار الأوروبية القادمة".

يذكر أنه تم نشر أول برنامج عمل سنوي لـمجلس الابتكار الأوروبي، والذي يفتح فرص تمويل تزيد قيمتها على 1.5 مليار يورو في عام 2021، وفي الوقت نفسه، تم فتح جائزتين للمبدعات والعاصمة الأوروبية للابتكار لتقديم الطلبات.

ويستفيد مجلس الابتكار الأوروبي من الدروس المستفادة والإنجازات التي وقعت خلال مرحلته التجريبية في الفترة 2018- 2021، حيث دعم أكثر من 5000 شركة صغيرة ومتوسطة ومبتدئة، بالإضافة إلى أكثر من 330 مشروع بحث بميزانية قدرها 3.5 مليار يورو.

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