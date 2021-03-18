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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رواد معرض زهور الربيع يقبلون على شراء الصابون الطبيعي

الخميس 18/مارس/2021 - 06:05 م
معرض زهور الربيع
معرض زهور الربيع
نور أيمن
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يشهد معرض زهور الربيع الذي افتتح السبت الماضي بحديقة الأورمان في نسخته الـ88، العديد من المنتجات الطبيعية بجانب أنواع الأشجار والزرع المختلفة، لكن هناك بعض المنتجات الطبيعية التي تستحوذ على جزء كبير من المعرض.

«الصابون بالمنتجات الطبيعية» أحد المنتجات التي لاقت إقبال كثير من قبل رواد معرض زهور الربيع الذي يشهد بمشاركة ما يقرب من 200 عارض.

وقالت سماح محمد، صاحبة الـ٣٠ عاما، أحد بائعي منتجات البشرة والشعر وتعمل بها منذ أن تخرجت من كلية الأداب إن المنتجات جميعها بالأعشاب الطبيعية، وأبرزها الصابون الذي ترص أمامها في أحد أركان معرض الزهور.

«الصابون بمنتجات طبيعية ١٠٠٪ بيور»، وأكدت أن الصابون لديهم دون أي مواد كيميائية وتصنع من خلال مجموعة زيوت مخصصة لصناعة الصابون وتقسم كل واحدة بحسب ما تفيد به سواء الشعر أو البشرة.

ومنها صابونة جوز الهند التي تعمل على ترطيب البشرة والشعر وتساعك على التخلص من الهيشان ويمكن استخدامها للأطفال كما أنها تعمل على تفتيح الوجه.

أما صابونة البحر الميت التي تتكون من بعض رمال البحر وكذلك بعض العشب الطبيعي الذي ينمو في البحر الميت تفيد الجسم والبشرة في التقشير والتخلص من الجلد الميت بالجسد.

وتابعت: «صابونة الطمي تتناسب مع البشرة الدهنية العادية»، حيث أنها تستخدم للتخلص من بقايا الجلد الميت على البشرة، كما بينت سماح أنه مؤخرا أصبح الأغلبية يتجه نحو المنتجات الطبيعية وهذا ما جعل من الإقبال زيادة على منتجاتهم خاصة من قبل النساء والفتيات الذين يحرصون على شراء منتجات التجميل، كما أنه للنساء مؤخرا أفضلية على المنتجات الطبيعية، وأكدت على أن حركة الإقبال منذ اليوم الأول في تزايد لديهم وهناك بعض المنتجات سرعان ما نفذت بالجناح الخاص بهم.

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