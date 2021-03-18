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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلسطين تثمن منحة الصناديق العربية بـ50 مليون دولار

الخميس 18/مارس/2021 - 06:03 م
محمد اشتية
محمد اشتية
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ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، المنحة المالية المقدمة من الصناديق العربية والإسلامية بقيمة 50 مليون دولار؛ لدعم المشاريع التنموية والتطويرية في الضفة وغزة والقدس لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- وفق بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني اليوم الخميس- أنه سيتم اعتماد المرحلة الأولى من هذه المشاريع بقيمة 10 ملايين دولار، لصالح إنشاء وتوسعة عدد من المدارس في الضفة وقطاع غزة، إضافة إلى مشروعي تجهيز وتأثيث مستشفى بمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، ومشروع إعمار وترميم العقارات السكنية والمباني العامة والتجارية في مدينة القدس.

وأوضحت أنه سيتم تخصيص المبلغ المتبقي من المنحة لدعم مشاريع القطاعات التنموية المختلفة قبل نهاية شهر يوليو من هذا العام.

وأضافت "وفا" أنه سيتم اعتماد مبلغ 10 ملايين دولار لصالح دعم مشاريع الإسكان في مدينة القدس الشريف، امتدادًا لاتفاقية القرض التي وقعت سابقا مع البنك الإسلامي للتنمية جدة بصفته مديرا لمنحة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

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