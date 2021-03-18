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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«مطر» يكشف كواليس «سعاد حسني.. القاهرة لندن.. تفاصيل السنوات الأخيرة»

الخميس 18/مارس/2021 - 06:16 م
سعاد حسني
سعاد حسني
ايهاب مصطفى
طباعة
يصدر قريبًا عن دار بتانة للنشر والتوزيع كتاب "سعاد حسني.. القاهرة لندن.. تفاصيل السنوات الأخيرة"، للكاتب الصحفي محمود مطر.

وحول الكتاب وكيف جاءت الفكرة وكيف تم تنفيذها التقت "الدستور" محمود مطر وكان هذا الحوار..

◄ في البداية كيف جاءت فكرة الكتاب؟

تعرفت على سعاد حسني عام 1994 عندما كتبت لها رسالة على صفحات مجلة الإذاعة والتليفزيون، وكانت قد دخلت في نوبة مرض ومتاعب الظهر واتصلت بها لشهور عديدة حتى ردت علي واخبرتها أنني صحفي شاب كتب لها رسالة على صفحات مجلة الإذاعة والتليفزيون وأرسلت عم مهدي خادمها النوبي الطيب لياخذ نسخة من العدد وواضح ان الرسالة كانت مؤثرة واعجبتها جدا.

◄ ماذا حدث بعد ذلك؟

الموضوع كان اسمه والله زمان يا سندريلا ورغم أن سعاد كان أغلب صحفيي مصر في ذلك الوقت يتهافتون على كلمة منها، لكنها استشعرت صدق الرسالة اللى كنت قد كتبتها لها، المهم أنها اختفت مرة أخرى إلى أغسطس عام 1996 وكنت كل اسبوع أواظب على الاتصال بها وحدث أنها ردت على ورحنا نتكلم كثيرًا، وأعربت عن سعادتها بالكلام الجميل الذي كتبته عنها، وسنحت الفرصة وقمت بعمل حوار معها نفس الاتصال ونشر في 24 اغسطس عام 96.

◄ كان هذا أول حوار لها بعد الغياب؟

هذا حقيقي، كان اول حوار لها منذ سنين وكانت متفاءلة جدا وكان الهاجس الأول والأساسي لها انهاكانت تحب العودة إلى السينما مرة أخرى، وكما تعلم كان آخر عمل لها هو الراعي والنساء عام 1991، والحقيقة أننا للأسف في مصر لا نلتفت للمواهب العظيمة الاستثنائية مثل سعاد.

◄ هل استمرت صداقتكم بعد ذلك؟

نعم، استمرت صداقتي بها وكنا نتحدث في السياسة والفن والحياة بشكل عام، وكانت عبارة عن حوارات مطولة سواء وهي في مصر أو حين سافرت لندن، ولم يكن في ذهني أني سوف أكتب عنها كتاب، لكن واحدًا من المقربين منها بقوة شجعني على الكتاب وقال لي بالنص: "من حقها عليك أن تقوم بعمل كتاب عنها وانت كنت الصحفي الوحيد القريب منها، فسمعت كلامه وقمت بعمل كتاب يتضمن مجموعة حواراتي معها وآرائها الفنية والسياسية وعلاقتها بزملائها الفنانين وكلامها عن عبد الحليم حافظ.

◄ سمعنا أن هناك مكالمة هاتفية سوف تطرح مع الكتاب؟

هذا حقيقي، هو تطبيق، فسوف نتيح لمن يشتري الكتاب أن يقوم بتنزيل تطبيق سوف يستطيع من خلاله أن يستمع لمكالمة صوتية كنت قد أجريتها معها لمدة 35 دقيقة كاملة.

◄ هل هناك مصادر أخرى تواصلت معها بخلاف الحوارات معها؟

نعم زوجها الجميل ماهر عواد هو صديقي وتواصلت معه كثيرا، كما أنني لم أفوت التواصل مع ابن اختها محمد جلاء.

◄ في الأخير ما هي المدة لتي عملت فيها على الكتاب؟

المادة معظمها كان جاهزًا، لذلك لم يستغرق الكتاب مني سوى شهرين فقط.

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