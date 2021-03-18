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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«مغلق لمدة 5 أيام».. تحويلات مرورية لإنشاء كوبرى الفردوس

الخميس 18/مارس/2021 - 06:01 م
تحويلات مرورية لإنشاء
تحويلات مرورية لإنشاء كوبرى الفردوس
عمرو المزيدي
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أعلنت وزارة الداخلية إجراء تحويلات مرورية لاستكمال أعمال كوبري الفردوس المستحدث للقادم من ميدان العروبة اتجاه نفق الأزهر.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامنًا مع تنفيذ أعمال تركيب فواصل التمديد لكوبري الفردوس المستحدث للقادم من ميدان العروبة اتجاه نفق الأزهر، الأمر الذي يستلزم غلق الكوبري أمام حركة المرور لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال به في مدة زمنية (5) ليالي من الساعة 12 ليلًا وحتى الساعة 6 صباحًا أيام 22،21،20،1832021، ومن الساعة 12 ليلًا حتى الساعة 10 صباحًا يوم 1932021 دون تعطيل للحركة المرورية.

ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالي: القادم من ميدان العروبة اتجاه نفق الأزهر يسلك يسارًا مسطح الفردوس، ثم يمينًا في اتجاه شارع أحمد سعيد، والدوران والعودة (ميدان تاكي) واستكمال شارع أحمد سعيد، ثم يمينًا مسطح الفردوس واستكمالًا اتجاه نفق الأزهر.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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