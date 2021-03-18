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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة طنطا توقع عقد بث القناة التليفزيونية لمدة 5 سنوات

الخميس 18/مارس/2021 - 06:15 م
الدكتور محمود زكي
الدكتور محمود زكي
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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‏وقع الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، واللواء أحمد أنيس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، الخميس، عقد بث القناة التليفزيونية على النايل سات.

وقال رئيس الجامعة إن مدة العقد تمتد إلى 5 سنوات قابلة للتجديد وسيتم بث القناة على تردد 11137 رأسي اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل.

شهد توقيع عقد إطلاق قناة جامعة طنطا التعليمية الدكتور محمود شكل المدير التنفيذى للقناة، والدكتور محمد النمر، مدير شبكة الجامعة، والمهندس أسامة طنطاوى رئيس القطاع الأرضى بالنايل سات وأشرف الإسكندرانى مدير عام الشؤون التجارية بالشركة.

أكد محمود زكى أن إطلاق القناة التعليمية يأتى فى إطار استراتجية الجامعة لخدمة العملية التعليمية صمن خطة الدولة الطموحة لخدمة الطلاب في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، إن الشركة ستوفر التدريب والدعم الفنى لخروج القناة بالشكل الذى يليق بجامعة طنطا، مثمنًا جهود رئيس الجامعة لتخفيف الأعباء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور.

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