ضبط صيادين بحوزتهم أسماك وشعاب مرجانية بالبحر الأحمر

شنت إدارة المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر، الخميس، حملة بالتعاون مع شرطة البيئة للمرور ومتابعة الأنشطة بمنطقة سهل حشيش، جنوب مدينة الغردقة.وخلال الحملة، تم الاشتباه في عدد من الصيادين أثناء تحركهم من الساحل متجهين إلى الطريق المؤدي إلى مدينة الغردقة شمالًا بمنطقة سهل حشيش غير المؤهولة.وبعد تفتيشهم تم العثور على صناديق حفظ أسماك بها أسماك وشعاب مرجانية من الأنواع الفريدة التي تستخدم في أحواض أسماك الزينة والأحياء المائية المجرم صيدها والاتجار بها طبقا لقانون البيئة، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.