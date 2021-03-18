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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط لحوم ودواجن وأدوية فاسدة في حملة ببني سويف

الخميس 18/مارس/2021 - 06:14 م
لجنة حماية المستهلك
لجنة حماية المستهلك
بنى سويف - محمد حفيظ
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واصلت لجنة حماية المستهلك بمحافظة بني سويف جهودها في ضبط الأسواق ومواجهة صور الغش التجاري واحتكار السلع والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها، والتي شكلها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم برئاسة اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد.

تضم في عضويتها الرقابة التموينية جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين، الصحة، والطب البيطري، بهدف توحيد الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كل الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى.

وقامت اللجنة بتنظيم حملة رقابة تموينية وصحية مفاجئة بدائرة مركز ومدينة بني سويف شملت كافيهات ومحال تجارية ومطاعم ومحلات جزارة ومراكز طبية وغيرها التي أسفرت عن تحرير 11 محضرًا، والتي شملت 2 محصر للذبح خارج المجزر، و2 محضر لسلع مجهولة المصدر، و4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية ومحضر لضبط فواتير غير مطابقة للمواصفات ومحضر لمركز طبي لإداراته دون ترخيص ومحضر لأحد معارض السيارات لعدم الإعلان عن الأسعار.

تم التحفظ على 25 كجم لحم بقرى مجمد و20 كجم دواجن و5 كجم لحم مفروم مجهولة المصدر، و20 كجم لحوم مذبوحة خارج المجزر، علاوة على ضبط أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، وتم التحفظ على المضبوطات وإحالتها لجهات التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

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